Exclusief voor abonnees Club vecht schorsing Clement aan 20 augustus 2019

00u00 0

Het Bondsparket eist één wedstrijd schorsing en 1.000 euro boete voor Philippe Clement na zijn dispuut met ref Bram Van Driessche. De T1 van Club had vrijdag in blessuretijd al een verwittiging gekregen, na protest voor de onterechte gele kaart voor Vanaken. Toen een geïrriteerde Clement - omwille van de 0-0 en een niet-gekregen penalty - na afloop nog eens zijn beklag ging doen bij Van Driessche, maakte die een verslag op. Het Bondsparket vraagt nu een sanctie. Ingegeven door de intentie om trainers vanaf dit seizoen strenger te bestraffen als ze zich niet keurig gedragen tegenover de wedstrijdleiding. Club heeft al laten weten in beroep te gaan. (NP)