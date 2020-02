Exclusief voor abonnees Club vangt 4,5 miljoen voor duo Cools-Amrabat 01 februari 2020

Mercato geslaagd - op het eerste gezicht toch. Club heeft met de Tsjech Michael Krmencik (26) niet alleen zijn grote, sterke spits beet, het nam de voorbije dagen ook definitief afscheid van drie overbodige spelers. Zo trekt Dion Cools (23) voor ongeveer één miljoen euro - exclusief bonussen - naar het Deense Midtjylland. De rechterflank tekende er een contract voor 3,5 jaar, nadat hij in zijn vijfde seizoen bij Club slechts drie keer in actie kwam. Voorts vangt blauw-zwart 3,5 miljoen euro voor Sofyan Amrabat (23). De middenvelder werd vorige zomer verhuurd aan Hellas Verona, mét aankoopoptie. Die is nu gelicht. Meer nog. Hellas Verona verkocht Amrabat gisteren al aan Fiorentina voor 20 miljoen euro. De Marokkaanse international - die deze zomer de overstap zal maken - zette er zijn krabbel onder een overeenkomst voor 5 jaar. Tot slot is Club ook verlost van het zware contract van Jelle Vossen (Zulte Waregem). Nog dit: een oplossing voor Mbaye Diagne is er nog niet. Dat hoefde ook niet per se gisteren te gebeuren. De gecontesteerde spits kan dit seizoen alleen nog naar een competitie die nog moet beginnen, omdat hij al voor zowel Galatasaray als Club speelde. (NP/TTV)

