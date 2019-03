Club van Nafi Thiam roept voorzitter federatie op matje 01 maart 2019

De club van Nafi Thiam zal zijn vertegenwoordiger bij de Waalse Atletiekbond (LBFA), voorzitter Thomas Lefèbvre, op het matje roepen. RFCL Athlétisme wil hem uitleg vragen over de houding van de bond tegenover de wereld-, Europese en olympische kampioene tijdens het EK van vorig jaar in Berlijn. Volgens Thiam dreigde de bond haar uit het EK te gooien en haar tewerkstellingscontract af te nemen omdat ze de eerste dag van haar zevenkamp het foute truitje had gedragen. "Het is moeilijk om een oordeel te vellen als we niet alle versies van de feiten kennen", stelt voorzitter Alain Decors. "Uiteraard veroordelen we sterk hoe onze atlete in Berlijn behandeld is.

