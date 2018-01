Club: Tomecak in, Mera out 00u00 0

Club Brugge deed gisteren volop zaken met KV Mechelen: Tomecak in, Mera out. Dat de inkomende transfer van rechtsachter Ivan Tomecak (28) gisteren definitief afgerond zou worden, was al aangekondigd. De Kroaat, met wie Club eerder al een akkoord bereikt had, tekende voor 3,5 jaar. Hij kost iets meer dan 1 miljoen euro. Tomecak sluit vandaag om 11.30u 400 km verder aan bij het Brugse winterkamp. Tijdens de onderhandelingen kwam ook het dossier van German Mera (27) op tafel. Malinwa wilde zich na het vertrek van Tomecak nog versterken op defensief vlak en zal de Colombiaanse centrale verdediger tijdelijk of definitief overnemen. Sportief directeur Rik Vande Velde zakte speciaal af naar het winterkamp van Club. Wellicht komt de deal vandaag in orde. Het is afwachten of Club ook nog een manier vindt om Jordi Vanlerberghe en de Senegalese aanwinst Krepin Diatta in Mechelen te stallen. (WDK/FDZ/DPB)

