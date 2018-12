Club supportert voor AEK en Lyon 12 december 2018

Met zes punten uit de groepsfase hoort blauw-zwart voorlopig bij de beste vier derdes in de Champions League. Een niet onbelangrijk gegeven, want zo wordt Club komende maandag reekshoofd bij de loting voor de 1/16de finales van de Europa League. Als reekshoofd vermijdt blauw-zwart na de winter een confrontatie met topclubs als Arsenal en Chelsea, maar ook met andere betere derdes Napoli en Inter. Aangezien er vandaag nog vier partijen op het menu staan, moet Club wel hopen dat de resultaten straks een beetje meevallen. Zo kunnen Viktoria Plzen, Benfica, Valencia en Shakhtar Donetsk nog over Club wippen. Leko en co supporteren vanavond dus maar beter voor AEK en Lyon. (DMM)

