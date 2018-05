Club-supporters geven spelers té warm welkom voor duizenden euro's schade aan bus 07 mei 2018

00u00 0

De politie had gisteren de handen vol met de match tussen Brugge en Anderlecht. De heisa begon al vóór de wedstrijd, toen duizenden Brugse supporters de spelersbus een wel erg warm welkom gaven. Door het Bengaals vuur dat ze afstaken, raakte het voertuig flink beschadigd. Zo moeten de ramen vervangen worden en liep ook de carrosserie averij op. In de bus zelf ging het brandalarm af. De schade zou in de duizenden euro's lopen. Enkele supporters die een goed zicht wilden hebben op de spelersbus, kropen op een nabijgelegen kerkhof op een muur vol urnen. De politie zal beelden van incident bekijken om uit te maken of er vervolgd moet worden wegens grafschennis. Ook na de match waren er heel wat relletjes. De politie hield zes mensen aan. In het stadion werd met stoeltjes gegooid en buiten raakten Club-supporters onderling slaags. "Veel had te maken met de videoref (die enkele discutabele beslissingen nam, red.) ", aldus de politie. Het Rode Kruis moest 69 keer tussenkomen, vooral voor brandwonden door Bengaals vuur. Ook enkele fans die geraakt werden door de rondvliegende zitjes hadden verzorging nodig. (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

Anderlecht