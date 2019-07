Exclusief voor abonnees Club stoomt Mechele klaar 25 juli 2019

00u00 0

Nog drie dagen en dan moet blijken of Brandon Mechele de aftrap van het nieuwe seizoen haalt of niet. De verdediger staat al een week aan de kant met een probleem aan de achillespees en wordt klaargestoomd voor de trip naar Waasland-Beveren. Met de drukke augustusmaand in het verschiet is het evenwel aannemelijk dat Club Brugge geen risico's zal nemen met de Rode Duivel. Als Mechele aan de kant blijft, dan neemt Mitrovic net als tijdens de Brugse Metten tegen Sporting zijn plaats in. Voor Jelle Vossen, die herstelt van een spierblessure, komt de match in elk geval te vroeg. Dat geldt ook voor Rezaei. (TTV)