Exclusief voor abonnees Club-spits Diagne moet Rolls-Royce afgeven 03 december 2019

00u00 0

Nadat Mbaye Diagne bij Club Brugge al op een zijspoor was beland, is hij nu ook zijn peperdure Rolls-Royce kwijtgespeeld. De Senegalese spits werd tegengehouden voor een controle in het Zoute in Knokke, waarna bleek dat hij geen verzekering had. Diagne kon daar weinig tegenin brengen en zag hoe zijn Rolls-Royce in beslag genomen werd. Pas wanneer hij administratief alles in orde heeft gebracht, krijgt hij z'n auto terug.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 47 minuten 60 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode