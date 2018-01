Club slikte 23 tegengoals? Slecht maar niet dramatisch 27 januari 2018

"Ik heb nog nooit een kampioen gezien die zo veel tegengoals slikt", was Ivan Leko donderdagavond ontstemd. Wel, de Kroaat heeft een punt, want Club zou aan dit tempo het negatieve record van landskampioen in 2015 AA Gent evenaren. Maar sinds de invoering van de play-offs doen de Bruggelingen het niet zó veel slechter dan de gemiddelde kampioen. Enkel de prestatie van Anderlecht in 2010 springt in het oog: paars-wit slikte dat jaar slechts 29 tegengoals in de reguliere competitie én de play-offs samen. (TTV)

