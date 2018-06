Club scout Costa Ricaanse linkerflank Oviedo... 12 juni 2018

Ook tijdens het interlandvoetbal blijft de transfermarkt op volle toeren draaien. Zo volgde Club Brugge gisteren tijdens België-Costa Rica met meer dan speciale aandacht de prestatie van Bryan Oviedo (28). De linkerflankspeler van Sunderland, die tegen de Rode Duivels al zijn 44ste cap pakte, heeft voor blauw-zwart een bijzonder interessant profiel voor het 3-5-2-systeem dat Leko vorig seizoen hanteerde. Hij is bovendien geen onbekende, want hij kwam in 2012 met FC Kopenhagen al in actie tegen Club in de Champions Leaguevoorronde. Of de Costa Ricaan financieel haalbaar is, is een andere vraag. (WDK)