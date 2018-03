Club Roeselare-SVV Damme1-1 26 maart 2018

De thuisploeg domineerde negentig minuten, maar had de nodige pech in de afwerking. Halverwege de eerste helft kwam Damme, na een zwak verdedigen bij Club, op voorsprong met een goal van Cherlet. Vanfleteren trof de binnenkant van de paal. Na een corner van Vanfleteren kopte Bekaert net voor de rust de gelijkmaker binnen. Na de rust was er constante druk van Club Roeselare. Vanfleteren trof een tweede keer de paal en kon een solo net niet afronden. In de slotfase probeerde Damme via de lange bal nog eventjes, maar de 1-1 bleef op het bord.

