Club plant warm onthaal

Lior Refaelov mag een warm onthaal verwachten bij zijn terugkeer in Jan Breydel. In de achtste minuut van de wedstrijd hebben de fans een eerbetoon voorzien: "Dit verdient de voetballer en de mens 'Rafa'", zei Ivan Leko gisteren. "Na zoveel wedstrijden voor Club... Of we hem nog hadden kunnen gebruiken? Dat is altijd de vraag. Vorig seizoen heb ik de keuze gemaakt voor Vormer en Vanaken. Alle drie in één ploeg is te veel van het goede. Nu toont hij bij Antwerp hoe belangrijk hij kan zijn voor een topclub. Misschien is hij even belangrijk voor hen als Vanaken voor ons." Leko mist Denswil en Vormer wegens schorsing. Amrabat en Decarli trainden deze week gedeeltelijk met de groep, afwachten of zij in actie kunnen komen. Diatta is op de terugweg, maar zal net als Vossen, Rezaei, Vlietinck en Danjuma voor Nieuwjaar niet meer in actie komen. Club organiseert zondag een kerstmarkt ten voordele van 'De Warmste Week'. (TTV)

