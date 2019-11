Exclusief voor abonnees Club opnieuw op stage naar Qatar 30 november 2019

Voor het tweede jaar op rij trekt Club Brugge op winterstage naar de Aspire Zone in Doha. Blauw-zwart zal er van 4 tot en met 12 januari wederom logeren in The Torch, met z'n 300 meter de hoogste wolkenkrabber in Qatar. Club plant twee oefenduels ter plaatse. Eén ervan zal in principe tegen PSV zijn. (NP)