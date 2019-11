Exclusief voor abonnees Club op zoek naar eerste zege op Bosuil sinds 2003 09 november 2019

Na de topprestatie in Parijs hoopt Club Brugge in competitieverband aan te knopen met een zege op Antwerp. Daar waar blauw-zwart al sinds 2003 niet meer kon winnen, wil Club voor het eerst de drie punten pakken sinds de terugkeer op het hoogste niveau van de Great Old. "Een mooie uitdaging", noemde Clement de trip naar Antwerp. Opvallend genoeg eindigden de drie ontmoetingen tussen stamnummer 1 en stamnummer 3 de voorbije jaren telkens op een gelijkspel. Club is voor Antwerp ook de enige tegenstander waar het sinds de promotie in 2017 nog niet van won voor eigen volk. (TTV)

