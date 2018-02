Club onderzoekt zélf videobeelden Na oerwoudgeluiden Brugse fans 08 februari 2018

Club Brugge gaat na het incident waarbij Charleroi-speler Francis N'Ganga racistische geluiden toegeslingerd kreeg, zélf videobeelden onderzoeken om zo de aanstokers te vervolgen. Eerder deed blauw-zwart dat ook al om supporters op te sporen die Bengaals vuur het stadion binnensmokkelden. In samenwerking met de politie werd hen toen ook effectief een stadionverbod opgelegd. "De samenwerking tussen Club Brugge en het veiligheids-personeel van Binnenlandse Zaken zal heel nauw gebeuren", laat de Brugse politie weten. "Al is een oerwoudgeluid moeilijker te zien op beeld dan pakweg een middenvinger." Club neemt zelf het initiatief omdat zowel Charleroi als N'Ganga na de wedstrijd beslisten om geen klacht in te dienen. De linksachter kaartte de beledigingen wel aan bij scheidsrechter Smet, die de apengeluiden ook hoorde en de stadionspeaker inschakelde om de racistische kreten te laten stoppen. Club riskeert zelf nog een sanctie als het bondsparket op basis van het scheidsrechtersverslag en het verslag van de match delegate oordeelt dat de zaak voor de disciplinaire commissie moet komen.

