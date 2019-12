Exclusief voor abonnees Club oefent tegen Ajax in WK-stadion 18 december 2019

De laatste details liggen vast. Club Brugge speelt tijdens zijn winterstage in Qatar niet alleen tegen PSV (9/01), maar ook tegen Ajax (11/01). Die laatste oefenwedstrijd vindt plaats in het Al-Janoub Stadion, één van de voetbaltempels voor het WK in 2022. Het was al langer geweten dat Club van 4 tot 12 januari in Doha zal vertoeven. (NP)