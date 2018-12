Club oefent op stage in Qatar tegen PSV 28 december 2018

De landskampioen trekt dit jaar niet op winterstage richting Spanje, maar koos voor een verblijf in Qatar. Blauw-zwart vertoeft van 5 tot 13 januari op de Aspire Academy in Doha, de Qatarese talentenschool van de eigenaars van Eupen. Ook de Europese topclubs Bayern München en PSG vertoeven op dat moment in Qatar: "We zien elkaar dus terug in Doha", grapte ex-Bruggeling Thomas Meunier op Instagram. Op 11 januari oefent Club alvast tegen PSV Eindhoven. (TTV)