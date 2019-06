Exclusief voor abonnees Club: oefenmatch, fandag en stage 29 juni 2019

Druk weekend voor Club Brugge, dat zondagmiddag op stage vertrekt richting Garderen. Daarvoor is er op Olympia eerst de traditionele fandag. Vandaag moet duidelijk worden wie van de jonge beloften meereizen naar Nederland. Vanaken en Mechele sluiten aan na hun extra vakantie, Cools en Schrijvers mogen na het EK voor beloften nog even uitblazen. Afwachten of ook Denswil meereist naar Garderen. Club vond intussen een akkoord met Bologna, dit terwijl de speler en de club nog steeds onderhandelen. Ondertussen hebben naar verluidt ook een Engelse en een Franse club zich gemeld voor de Nederlander, al wordt verwacht dat Denswil eerstdaags zijn handtekening plaatst bij de Serie A-club.

