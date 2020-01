Exclusief voor abonnees Club niet bezorgd om terugvlucht over oorlogsgebied 10 januari 2020

Panikeren hoeft niet, aldus de Belgische ambassade in Qatar en de mensen van Aspire Acadamy - een speeltje van een machtige emir. Zij hebben Club Brugge gerustgesteld. De terugvlucht zondagochtend, over Iran en Irak, is zonder gevaar. PSV - dat ook in Qatar op stage is - was er nochtans niet gerust in, na de raketaanval van Iran op twee Amerikaanse luchtmachtbasissen in Irak. Bij Ajax verliet de Amerikaan Sergiño Dest zelfs speciaal vroeger Doha omdat hij er zich niet langer veilig voelde. Club heeft met Ethan Horvath ook een Amerikaan in zijn spelersgroep, maar de doelman maakt zich geen zorgen. Hij zal de stage gewoon volmaken.

