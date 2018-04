Club moet niet nerveus worden 09 april 2018

Met de 1-0-nederlaag tegen AA Gent konden Refaelov en co niet tevreden zijn, maar panikeren? Dat hoeft nu ook weer niet. Akkoord, de eerste twintig minuten was Club Brugge nergens. Maar de persoonlijkheid die blauw-zwart daarná toonde, was klasse. Een uur dominantie, in het hol van de leeuw.

