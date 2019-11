Exclusief voor abonnees Club met vliegtuig naar Parijs 04 november 2019

00u00 0

Ondanks de korte reis kiest Club Brugge er toch voor om naar Parijs te vliegen. Blauw-zwart vertrekt morgenochtend vanuit Oostende richting de Franse hoofdstad. Club neemt net als vorig seizoen in Dortmund ook alle medewerkers mee. Terugkeren richting Brugge doet de spelersgroep dan wel weer per bus. Morgen traint blauw-zwart een laatste keer in het Parc des Princes om 19 uur. (TTV)