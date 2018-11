Club mét Denswil en Dennis per bus naar Dortmund 27 november 2018

Club Brugge vertrekt vandaag om 9 uur per bus naar Dortmund. Anders dan de Duitsers in september kiest blauw-zwart ervoor om niet het vliegtuig te nemen. Club traint om 19 uur een laatste keer in het Signal Iduna Park. Leko selecteerde 20 spelers voor de busreis van ongeveer 4 uur. Onder hen zoals verwacht Denswil en Dennis, beiden hersteld van hun blessures. Reizen nog mee: Horvath, Letica, Decarli, Poulain, Mitrovic, Mechele, Peres, Mata, Nakamba, Amrabat, Rits, Vormer, Vanaken, Dennis, Schrijvers, Openda, Rezaei en Wesley. (TTV)

