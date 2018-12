Club maakt 483.894 euro winst 05 december 2018

Op de jackpot van de Champions League - Club heeft recht op minstens 32 miljoen euro - is het nog even wachten. 't Neemt niet weg dat blauw-zwart ook in het afgelopen boekjaar winst maakte: 483.894 euro om precies te zijn. Aanzienlijk meer dan een jaar eerder, toen Club tevreden moest zijn met ruim 100.000 euro. Vooralsnog staat Club wel nog altijd 2,2 miljoen euro in het rood, maar dat komt door overgedragen financiële verliezen uit het verleden. Nog dit: de loonkost bedraagt 33,2 miljoen euro. Da's minder dan de helft van de bedrijfsopbrengsten (67,9 miljoen euro). In de genoemde cijfers is naast de lucratieve CL-miljoenen evenmin rekening gehouden met de transfers van afgelopen zomer. (NP)

