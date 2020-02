Exclusief voor abonnees Club-jonkies op zoek naar 1/8ste finales Youth League 12 februari 2020

Belangrijke dag voor de beloften van Club Brugge, die om 18 uur hun play-offwedstrijd afwerken in de Youth League. Op bezoek bij het Franse Rennes gaan de jonkies van blauw-zwart op zoek naar een plaatsje in de 1/8ste finales. Club eindigde tweede in de groep en moet in één wedstrijd de kwalificatie voor de volgende ronde zien af te dwingen. Dan wordt er opnieuw heen en terug gespeeld. (TTV)