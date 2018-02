Club is weer 'on fire' ...en Anderlecht dooft verder uit 05 februari 2018

In Brugge houden ze - noblesse oblige - nog altijd een beetje rekening met Anderlecht. Maar wat paars-wit gisteren toonde in de 2-2 tegen rode lantaarn KV Mechelen? Dat lag héél ver van het voetbal op Olympia. 3-3 werd het daar - ook een gelijkspel, maar dan wel na een match vol vuur. Club-Charleroi: dát is de nieuwe klassieker.

