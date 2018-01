Club is nooit knock-out 22 januari 2018

De volgende sparringpartner van Club Brugge is gewaarschuwd. Ook al lijkt het alsof Vormer en co uitgeteld op de grond liggen: ze kunnen elk moment rechtspringen en een genadeloze uppercut uitdelen. Of, zoals Antwerp gisteren mocht ondervinden: twéé uppercuts. Van 2-0 ging het naar 2-2, in de laatste 5 minuten. De Bosuil - na negentig minuten karaoke - werd plots een doodstil kerkhof.

