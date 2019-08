Exclusief voor abonnees Club is baas tegen Kiev 07 augustus 2019

00u00 0

Zijn eerste match voor Club, en Simon Mignolet mocht meteen aan het feest. Met de 1-0 tegen Kiev gisteravond is de gunstige uitgangspositie voor de terugmatch komende dinsdag binnen. Hans Vanaken - die zijn 200ste match speelde in blauw-zwart shirt - trapte een penalty binnen. Miljoenenaankoop Mignolet deed wat van hem verwacht werd: de nul houden. Hij keepte alsof hij al tien jaar onder de lat staat in Brugge - met autoriteit en tonnen krediet. Club behield de hele tijd de controle. Met dít voetbal zou het geen mal figuur slaan in de Champions League.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis