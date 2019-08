Exclusief voor abonnees Club incasseerde meeste tv-geld vorig seizoen 02 augustus 2019

Niet alleen door transfers rinkelt de kassa in Jan Breydel. Uit cijfers blijkt dat Club Brugge vorig seizoen het meeste tv-geld incasseerde: 8,05 miljoen euro. Gevolgd door Standard (6,94 miljoen), Anderlecht (6,59 miljoen), AA Gent (6,55 miljoen) en Genk (6,01 miljoen). Opvallend: Zulte Waregem is ondanks een teleurstellend jaar zesde (4,46 miljoen), terwijl Antwerp pas tiende (3,94 miljoen) staat. Dat valt te verklaren omdat de verdeelsleutel vooral rekening houdt met de uitslagen van de voorbije vijf seizoenen. Ook de resultaten van de reguliere competitie en de play-offs, het aantal uitgestelde kijkers en investeringen in het vrouwenvoetbal beïnvloeden de som. (VDVJ)

