Club in PO 1: Tomorrowland-boxen, nieuwe app, en sterrenchefs 30 maart 2019

De play-offs bij Club zullen niet onopgemerkt voorbijgaan. Blauw-zwart lanceerde aan de vooravond van zijn start in PO 1 een nieuwe app, waar je onder meer een heleboel statistieken van de spelers zal kunnen raadplegen. Voorts wil Club Jan Breydel nóg meer laten daveren met een fonkelnieuwe geluidsinstallatie - boxen die ook op Tomorrowland gebruikt worden. Ex-speler Leo Van der Elst wordt op zijn beurt de nieuwe stadionspeaker. 't Zijn niet de enige nieuwtjes. Club gaat ook een unieke inkijk bieden in play-off 1, aan de hand van beelden uit de kleedkamer, in de spelershome, op de bus en zelfs tijdens de tactische bespreking. Tot slot zullen ook vijf verschillende sterrenchefs hun opwachting maken in het stadion om de vips te verwennen. (NP)

