Club hoopt op 20.000 toeschouwers 13 februari 2019

00u00 0

De teller staat momenteel op 17.000 verkochte kaartjes. Club Brugge zal Salzburg morgen niet tegemoet treden in een uitverkocht Jan Breydelstadion, maar hoopt alsnog 20.000 fans te verwelkomen. Blauw-zwart traint vandaag om 10.30 uur een laatste keer in de aanloop naar de heenwedstrijd van morgen. Daarin moet Stefano Denswil uitkijken voor een gele kaart, wat hem een schorsing voor de terugmatch zou opleveren. Scheidsrechter van dienst is de Bulgaar Georgi Kabakov. De 32-jarige ref leidde in oktober nog