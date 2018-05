Club hervat vandaag, Diaby onzeker 08 mei 2018

Club hervat vandaag de trainingen ter voorbereiding van de match van donderdag in Charleroi. Blauw-zwart was van plan om ook gisteren te trainen, maar Leko gaf zijn spelers in laatste instantie een dag vrij. Afwachten of Abdoulay Diaby vandaag kan hernemen nadat hij zich zondag aan de enkel bezeerde in het duel tegen paars-wit. Die kans is evenwel klein, terwijl ook de match van donderdag op de helling staat voor de Malinees. Bovenop de onzekere Diaby moet Club wellicht ook Anthony Limbombe missen. Die gaf eerder al verstek tegen Anderlecht. (TTV)