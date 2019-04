Exclusief voor abonnees Club hervat training voor honderden supporters 18 april 2019

00u00 0

Een massa volk gisteren op Olympia, waar Club Brugge na twee rustdagen de trainingen hervatte. En de nederlaag van zondag in Genk lijkt grotendeels doorgespoeld, dat viel toch af te leiden uit de prima sfeer op het oefenveld. Weinig of geen personeelsproblemen bij blauw-zwart in de aanloop van de match op Antwerp van maandag. Vlietinck traint nog steeds individueel, terwijl Nakamba de groepstraining ondertussen hervat heeft. Van Mitrovic nog geen spoor op het oefenveld - zijn seizoen lijkt voorbij. Club Brugge traint de komende drie dagen opnieuw achter gesloten deuren in functie van maandag. (TTV)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen