Club haalt opgelucht adem: Vossen fit voor play-offs 16 februari 2018

Goed nieuws voor Club Brugge. Jelle Vossen mag tot zijn grote opluchting mikken op de start van de play-offs. Verder onderzoek aan de enkel wees gisteren uit dat de ligamenten niet gescheurd zijn en dus kan Vossen over enkele weken de training hervatten. Club vreesde dat de aanvaller langer aan de kant zou staan nadat hij vorige zondag in Beveren van het veld gedragen werd, maar de schade valt dus mee. Zo kan blauw-zwart straks bij de start van play-off 1 normaal gezien een beroep doen op de vier spitsen waarmee de Bruggelingen het huidige seizoen doormaken. Straks is het wel afwachten of Vossen snel zijn vorm vindt en zo van bij de start van de nacompetitie in het paasweekend van 1 april meteen belangrijk kan zijn. Naast Wesley en Dennis, vorige zondag beiden aan de aftrap, is ook Diaby opnieuw helemaal fit. De Malinees kampte met overbelasting aan de adductoren en bleef daardoor weg uit Beveren, maar kan morgen tegen Genk in actie komen nadat hij deze week de training heeft hervat. Poulain ten slotte moet nog wat geduld oefenen. De Fransman onderging op zijn beurt gisteren een controlescan voor zijn spierblessure. De verdediger werkt aan zijn terugkeer, zonder dat Club hem wil forceren. Blauw-zwart stoomt de basisspeler klaar voor de play-offs en wil niets overhaasten. (TTV)

