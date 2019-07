Exclusief voor abonnees Club haalt Okereke voor 8 miljoen... 10 juli 2019

00u00 0

'The new Super Eagle has landed'. Op die manier kondigde Club Brugge gisteren de verwachte komst van David Okereke aan, de Nigeriaanse spits die het vertrek van Wesley moet opvangen. Okereke tekende voor vier seizoenen en traint vanaf vandaag met zijn nieuwe club, waar de verwachtingen groot zullen zijn nadat blauw-zwart maar liefst acht miljoen exclusief bonussen neertelde voor de centrumspits. Okereke is de achtste Nigeriaan in de geschiedenis van Club. Afwachten of hij in Brugge straks even populair wordt als Daniel Amokachi. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis