Club haalt ex-communicatiedirecteur van KBVB 19 januari 2018

Op de nieuwjaarsreceptie maakte Club Brugge gisteren bekend dat het Bob Madou binnenhaalt als Senior Marketing Partner. Madou werd in oktober 2016 ontslagen bij de Belgische bond, waar hij sinds 2011 aan de slag was als Directeur Communicatie en Business. In die functie stond hij dicht bij Steven Martens, de voormalige CEO. Madou, een echte Bruggeling én diehard fan van Club, start zijn nieuwe functie vanaf 1 februari. Concreet moet hij het merk Club Brugge verder ontwikkelen. Hij zal dat blijven combineren met zijn huidige rol als merkstrateeg voor de VRT. (WDK)