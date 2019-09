Exclusief voor abonnees Club gewaarschuwd: Falcao scoort meteen voor Galatasaray 14 september 2019

00u00 0

De Brugse defensie is bij deze gewaarschuwd. Radamel Falcao (33) heeft zijn debuut voor Galatasaray, komende woensdag de eerste Champions League-tegenstander van Club Brugge, niet gemist. De Colombiaanse goalgetter scoorde voor rust de enige treffer van de partij, zijn afgeweken schot verraste Kasimpasa-keeper Ozturk. Ook nadien liet Falcao zich nog enkele keren opmerken, maar het bleef bij dat ene doelpunt. Een smet op de driepunter: die andere debutant Mario Lemina moest al na een halfuur de strijd staken, het is afwachten of hij de reis naar Jan Breydel kan maken. Christian Luyindama (ex-Standard) speelde de hele match voor de 22-voudige Turkse kampioen, ex-Bruggeling Ryan Donk viel in het slot in. (GVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis