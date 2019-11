Exclusief voor abonnees Club gesteund door 3.000 Brugse fans 06 november 2019

Met naar schatting 3.000 zijn ze vanavond in Parijs. De fans van Club Brugge, die blauw-zwart al dan niet via de officiële wegen nareizen richting Parijs. Tweeduizend fans nemen plaats in het bezoekersvak. Daarnaast trokken ook een kleine duizend supporters en vips op eigen houtje richting de Franse hoofdstad. (TTV)