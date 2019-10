Exclusief voor abonnees Club 'evenaart' Anderlecht 23 oktober 2019

00u00 0

Forfaitnederlaag in eigen huis. Het was een pijnlijke avond voor Club Brugge, dat weggespeeld werd door invaller Kylian Mbappé. De Franse aanvaller smeerde Club een historische nederlaag aan. Nooit eerder verloor blauw-zwart Europees in eigen huis met 0-5. Daarnaast was het ook een evenaring van de recordnederlaag voor een Belgische thuisploeg. De vorige club uit de Jupiler Pro League die voor eigen publiek zo zwaar verloor in de Champions League was Anderlecht tegen... Paris Saint-Germain in 2013. (ABD)