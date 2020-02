Exclusief voor abonnees Club even zonder Diatta, Clement heeft "mirakel" nodig 20 februari 2020

Philippe Clement kroop op zijn zachtst gezegd in de rol van underdog daags voor de komst van Man United. "We hebben een mirakel nodig. Als we geen twee keer boven onszelf uitstijgen, zullen we ons niet kwalificeren. Wél zullen we ons leven geven in die twee wedstrijden. Dan nog moeten we realistisch zijn."

