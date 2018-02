Club en Vormer na dit seizoen rond de tafel 10 februari 2018

Club Brugge klonk gisteren in het bijzijn van alle medewerkers, de technische en medische staf, enkele sponsors en bestuursleden op de Gouden Schoen van Ruud Vormer. In het bijzijn van voorzitter Bart Verhaeghe werd, ondanks de bekeruitschakeling van de avond voordien, het glas geheven op de tweede opeenvolgende individuele hoofdprijs voor blauw-zwart: "Ruud is dé belichaming van Club", sprak Verhaeghe zijn bewondering uit. "Zijn statistieken zijn de beste in onze competitie en daar zijn we trots op. Op training bewonder ik ook zijn traptechniek. Zijn corners, zijn vrijschoppen. Dat wow-gevoel had ik niet bij de traptechniek van Gilles De Bilde", verwees de voorzitter fijntjes naar de analist, die eerder aangaf dat hij Vormer geen wow-speler vindt. Een verrassing is het niet, maar na het seizoen gaan Club en Vormer om de tafel met het oog op een contractverlenging voor de middenvelder die nog tot 2020 vastligt: "Ik heb al eerder gezegd dat ik er voor open sta. Soms moet je blij zijn met wat je hebt. Ik voetbal elke week, mijn gezin heeft het goed en ik heb een leuk leven. Ook het eten is goed in België. Ik kan doen wat ik wil, wat kan iemand nog meer wensen?" Vormer sprak over twee hectische dagen, toch overheerst een gevoel van blijdschap: "Heel veel spelers zullen dit nooit bereiken. Die Gouden Schoen maakt me heel blij. Fantastisch. Iedereen wil de bekerfinale halen, maar we hadden het eigenlijk al een beetje verpest in Luik." (TTV/WDK)

