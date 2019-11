Exclusief voor abonnees Club en Vormer hopen op Galatasaray 02 november 2019

18 november. Op die dag weet Ruud Vormer of hij alsnog aan de slag kan in de levensbelangrijke match tegen Galatasaray op speeldag 5 in de Champions League. De Nederlander werd voor drie wedstrijden geschorst na zijn rode kaart op het veld van Real Madrid, toch hoopt Club de aanvoerder alsnog na twee matchen toekijken te recupereren. Vooraleer Club in beroep kon gaan tegen de uitspraak van 18 oktober, vroeg het de noodzakelijke motivatie voor de strafmaat op bij de UEFA. Met het intussen ingediende beroep hoopt Club op opschorting én strafvermindering. De kans dat de UEFA de derde speeldag laat vallen is klein - Vormer mist woensdag sowieso al de return in Parijs. Als Club bot vangt, dan kan het nog steeds terecht bij TAS (Internationaal Sporttribunaal). Aftellen dus voor blauw-zwart tot 18 november. Pas één week voor de trip naar Istanbul moet dan blijken of Vormer alsnog mag meereizen naar Turkije. (TTV)

