Club Brugge en Racing Genk verdedigen na de winterstop de Belgische eer in de Europa League. Sinds de invoering van het poulesysteem in de Europese competities is het voor Club Brugge al de zevende keer dat het overwintert. Genk speelt voor de vierde keer na Nieuwjaar ook nog Europees. De laatste keer dat beide clubs daar in slaagden, schopten ze het tot in de kwartfinale van de Europa League. (SJH/JSe)

