Club en Anderlecht testen erop los

20 juni 2019

Medische en fysieke tests bij Anderlecht gisteren, net als bij Club Brugge. Bij blauw-zwart trok de helft van de groep die dinsdag kon kennismaken met het nieuwe Belfius Basecamp in Knokke-Heist nu naar het AZ Sint-Jan voor een medisch onderzoek. Onder anderen Dennis, Danjuma, Vossen, Denswil, Vormer, Rits en Amrabat werden gekeurd. Vandaag zijn de spelers vrij, morgen volgt de eerste groepstraining in Westkapelle. Voorlopig zijn de trainingen gesloten, maar daar zal snel verandering in komen. Zondag oefent blauw-zwart op het veld van tweedeprovincialer Heist. (TTV)

