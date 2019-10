Exclusief voor abonnees Club draait Real zot en geeft dan zege weg 02 oktober 2019

00u00 0

Club Brugge heeft Real en de rest van de voetbalwereld met verstomming geslagen: het kwam 0-2 voor in Madrid. Twee goals van Dennis, twee keer een slapstickmomentje - maar geen kat die dát erg vond. Voor de rust was Club een fysiek en tactisch meesterwerk. Madrid was tureluurs - kegelzot gedraaid door 'Brujas'. Het was 'once in a lifetime' voor de duizenden meegereisde fans. Helaas: bij affluiten stond er niet langer 0-2, maar 2-2 op het bord. De Bruggelingen waren de rust verloren. En zo mist blauw-zwart een kans om geschiedenis te schrijven. Het was gewéldig, oordeelt onze chef voetbal, maar het chef d'oeuvre was niet af.

