Club denkt aan alternatieven voor gaich

Een deal blijft voorlopig uit. San Lorenzo wekte dinsdag nochtans de schijn dat er op clubniveau een akkoord in de maak was, maar niets is op dit moment minder waar. De Argentijnen lijken niet van plan om veel toegevingen te doen als het over hun goudhaantje Adolfo Gaich (20) gaat. De vraagprijs van San Lorenzo ligt vooralsnog te hoog voor Club. Gaich - die een opstapclausule heeft van 13,5 miljoen euro - is nog steeds de gedroomde spits, maar Club houdt intussen meerdere opties open. De gesprekken met San Lorenzo lopen wel nog steeds. Alleen: volgens Zuid-Amerikaanse bronnen zou San Lorenzo het contract van Gaich willen openbreken, om zo zijn clausule te verhogen naar 18 miljoen euro. Als dat gebeurt, zal Gaich niet de eerste Argentijn ooit worden voor Club. (NP)

