Club Bruggge vervangt woensdag grasmat 18 maart 2019

Nog twee dagen en dan gaat de flink aangetaste grasmat in Jan Breydel eraf. Club Brugge start woensdag zoals gepland met de aanleg van een nieuw speelveld, dat bij de start van de play-offs klaar moet zijn. Blauw-zwart kiest voor een tijdelijk speelveld, om dat na het seizoen opnieuw te verwijderen. In het tussenseizoen wordt de reeds bestelde 'Grassmaster' aangelegd, een veel duurzamere en kwalitatief betere grasmat. Nog op Olympia worden ook de oefenvelden van Club vervangen. De werken in de schaduw van het Jan Breydelstadion gaan vandaag al van start. (TTV)