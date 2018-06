CLUB BRUGGE 28 juni 2018

00u00 0

CLUB BRUGGE heeft twee extra oefenwedstrijden

belegd. Blauw-zwart speelt op 14 juli in Deinze tegen

het Israëlische Hapoel Haifa (18.30u), dat eerder in de

voorbereiding ook tegen KV Oostende speelt. Op 18 juli

spelen de Bruggelingen om 18.30u in Tongeren tegen

KV Mechelen. Gisteren sloot Ruud Vormerzoals gepland

aan op training. Ook Horvathhernam. Met Dennis, L -

imbombe, Vlietinck, Coopmanen Diabytrainden vijf

spelers individueel op het veld. Zij sluiten de komende

weken aan bij de groep. Poulainen Mecheleho