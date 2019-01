CLUB BRUGGE 15 januari 2019

De schoonvader van Rezaei is gisteren omgekomen bij een ongeval in Iran. "We willen Kaveh en zijn familie veel sterkte toewensen", luidt het bij blauw-zwart. (XC)

HLN