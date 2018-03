CLUB BRUGGE 13 maart 2018

De beloften startten de gerenommeerde Viareggio Cup in Italië niet zo goed als vorig jaar toen ze de halve finale haalden. Tegen Sassuolo werd een 0-2-voorsprong via Van Oudenhove en Openda in de allerlaatste minuut op penalty alsnog 2-2. (WDK)