Club Brugge Vormer, Diaby, Dennis & Scholz 10 maart 2018

Vier belangrijke spelers van Club Brugge riskeren een schorsing, toch is Ivan Leko niet van plan om daar rekening mee te houden. Vormer, Diaby, Dennis en Scholz missen bij een gele kaart op Stayen de eerste wedstrijd in play-off 1. "We bereiden ons maximaal voor en ik wil met mijn beste ploeg aan de aftrap verschijnen. We mogen een heel moeilijke wedstrijd verwachten, STVV heeft al vier topclubs geklopt. We hebben alles en iedereen nodig om hen te verslaan en zullen dus geen rekening houden met die gele kaarten." (TTV)